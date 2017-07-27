﻿ Три подростка осуждены за смерть школьника в Алматинской области

Три подростка осуждены за смерть школьника в Алматинской области

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Три подростка осуждены за смерть школьника в Алматинской области

15-летний ученик школы в Талгаре умер в результате жестокой драки между учащимися.

Трое подростков осуждены на сроки от пяти до восьми лет лишения свободы за смерть 15-летнего школьника Шахзата Махаметова в Алматинской области, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе областного суда.

По версии следствия, 18 ноября 2015 года произошла драка между двумя учащимися школы в Талгаре. Главным подозреваемым по делу проходил ученик параллельного класса, который якобы ударил Шахзата Махаметова в солнечное сплетение, от чего у него произошел разрыв селезенки, затем от падения и удара о землю - перелом шейного позвонка и перелом черепа.

"21 июля 2017 года в специализированном межрайонном ювенальном суде № 2 Алматинской области вынесен приговор в отношении трех подростков, двое из которых признаны виновными по статье 28 части 4 (Подстрекательство), статье 106 части 2 пунктам 5, 11 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РК и приговорены к пяти годам лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.

Еще один несовершеннолетний был признан виновным по статье 106 части 3 УК РК и приговорен к восьми годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
охереть их посадили.... реально получили сроки,как за умышленное убийство не смотря,что подростки... недавно в сети увидел в фэйсбуке или вк, коментарии идиотский пользователя но который засел в голове, что если бы я был убийца планировал бы убийства,как случайный наезд. и раскидать дешевле да и в конце концов ответственность меньшая... вот и думай.
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27.07.2017, 17:11
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