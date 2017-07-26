﻿ Вышел на поле, захотел забить гол. Жаль, что вернулся не как футболист - экс-игрок ФК «Актобе» Сергей Рогачёв

Бывший нападающий «красно-белых», выступавший за «Актобе» в 2006-2007 годах, на днях приехал в Актобе. Легенду №27, как его прозвали фанаты, встретили овацией. В беседе с журналистом «Диапазона» Рогачев признался, что до сих пор осталось сожаление, что за «Актобе» поиграл недолго.

Сергей Рогачев в 2006-2007 гг. забил 32 гола за «Актобе». После его ухода за «Актобе» на позиции форварда играли еще несколько Сергеев, но ни один не смог даже приблизиться к результативности Рогачева. И вот на днях, спустя почти 10 лет, легенда № 27 вернулся в Актобе и сразу принял участие во многих мероприятиях клуба. Он провел мастер-класс для воспитанников футбольного центра и стал членом жюри конкурса Мисс ФК «Актобе».

– Я приехал по приглашению клуба, спасибо, что дали шанс еще раз побывать в Актобе. Этот город и болельщики навсегда останутся в моем сердце. Невероятная поддержка на трибунах была всегда, и я рад, что сохранилась и сейчас. Когда я играл за «Актобе», еще до игры было ощущение что мы уже выигрываем 1:0. И вот, когда вновь вышел на поле Центрального, захотелось забить гол и было жаль, что в Актобе я вернулся не как футболист, – поделился Рогачев.

Сергей вспомнил, как жил в западноказахстанском городе и по чему скучал.

- Я жил один, но часто приезжала ко мне семья. У меня четверо детей, трое сыновей и дочка. Дома у нас очень много атрибутики «Актобе» и, конечно же, золотая медаль (чемпионство-2007). У нас было очень мало свободного времени, а когда оно у меня бывало, ходил в восточную кухню, полюбил бешбармак. Да и сейчас, когда вернулся в Актобе, снова искал восточную кухню.

Также экс-форвард «Актобе» сожалеет о некоторых моментах жизни, связанных с «Актобе».

– Летом 2007 года я получил травму и было обидно пропускать еврокубковые матчи. Был ком в горле. Охота было прослезиться. И еще по прошествии многих лет я с грустью пришел к выводу, что я, наверное, должен был остаться в «Актобе» (в конце 2007 года). Я принял предложение «Урала» и уехал в Екатеринбург. Через год вернулся в Казахстан. Конечно, я с удовольствием вернулся в «Актобе», но мне предложил «Восток» на полгода, чтобы помочь команде не вылететь из премьер-лиги. Мне было уже 32 года и этот возраст для нападающего уже приличный, и вскоре я закончил карьеру.

Сергей Рогачев сообщил, что сейчас живет в Москве, открыл с приятелями детскую школу и в будущем готов создать проекты совместно с ФК «Актобе». Кроме этого, он отметил, что следит за жизнью «Актобе» и был недоволен, что в последние годы у клуба дела пошли хуже.

– С такой командой, как «Актобе», нельзя экспериментировать. Вся эта нестабильность привела к тому, что мы имеем на данный момент, – полагает Рогачев и прокомментировал последнюю игру актюбинцев против «Кайсара». – Бросилось в глаза, что по сравнению с «Кайсаром» наши ребята были несыгранными. Было видно, что они только начинают. И я уверен, что Владимир Васильевич (Муханов) вытащит из зоны вылета.