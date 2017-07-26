﻿ Экс-директора ФК «Актобе» Дмитрия Васильева выпустили на свободу

На фото: 26 июля, облсуд. Дмитрий Васильев после оглашения постановления ничего не сказал, с прессой не общался. фото автора.

Бывшему главе облспорта Искендирбеку Маханову скостили срок за решёткой с 7 до 3 лет лишения свободы. Им не придётся возвращать в бюджет 240 млн тенге.

В мае этого года Дмитрия Васильева приговорили к 8 годам лишения свободы, бывшего руководителя облспорта – к 7 годам. Суд посчитал, что Васильев при пособничестве Маханова незаконно выплатил премиальные футболистам и себе на 240 млн тенге. Также Васильеву незаконно выплатили 43 млн тенге (ежемесячная зарплата 4 млн плюс бонусы). Маханову незаконно перечислили более миллиона тенге на поездку на футбольный матч в Будапешт. Все эти деньги суд обязал Васильева и Маханова вернуть. Оба вину не признали и подали на апелляцию.

21 июля коллегия по уголовным делам облсуда изменила приговор. Облсуд посчитал, что 240 млн тенге на премиальные Васильев потратил на законных основаниях. Таким образом, по этому эпизоду Васильева и Маханова оправдали в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. 240 млн тенге возвращать бюджету они не будут. Васильеву изменили наказание с 8 лет лишения свободы на 7 лет ограничения свободы и выпустили из-под стражи после оглашения постановления. Васильев будет жить на свободе и отмечаться в полиции. Маханову назначили наказание ниже низшего предела: скостили срок за решеткой с 7 до 3 лет.

Судебная коллегия обязала Маханова и Васильева возместить бюджету ущерб 44 млн тенге с лишним (зарплата Васильева и командировочные Маханова в Будапешт). После оглашения постановления Васильев не захотел общаться с прессой.