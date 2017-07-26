﻿ Почему в Актобе убирают газетные киоски

На фото: На такие киоски стоимостью 1 млн тенге обязывают поменять старые «колобки». Денег нет – киоск убирают. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Борьбу с газетными киосками акимат ведёт второй год. Часть киосков в Актобе снесли в прошлом году. Ещё три в самом центре города убрали на этой неделе. Они, говорят в акимате, портят вид города.

На днях исчезли 2 киоска в районе «Детских товаров» и еще один на остановке «Молодежный», всего убирают 8.

Вот что рассказала «Диапазону» предприниматель Шарбану Юсупова:

– Я купила киоск за 4,5 тыс. долларов. Он стоял перед супермаркетом на Есет батыра. Сейчас его перенесли на мини-рынок за магазином, газетами уже несколько дней не торгуем. Нужно разрешение администратора мини-рынка, он не берет трубку. Киоск убрали по требованию горакимата. Сказали, он портит вид города. К тому же закончился срок аренды земельного участка, он был до 2015 года, нам его продлевали, а с этого года отказали. В сентябре планируется аукцион, мне объяснили, что я смогу в нем участвовать, тогда киоск вернут на место. Только его надо обновить. Во сколько это обойдется, не знаю. Но бросать свое дело не хочется. Место у меня было хорошее, есть постоянные покупатели. Летом я продавала по 150 газет, зимой по 200. Сейчас киоск закрыт. До прошлого года у меня были киоски на пр. Абая и в 11 микрорайоне, я брала их в аренду, но срок закончился, их убрали.

– У нас убрали киоски на остановках «Молодежный» и «Детские товары», через дорогу от магазина «Жанар», – говорит директор ТОО «Актобе-пресс» Алексей Керхонаджи. – В ближайшие дни уберут еще 5, есть предписание земельного комитета. Не будет киосков возле Дома ветеранов, «Изумруда», в 8 микрорайоне, в районе хлебокомбината и рынка «Алтай». Нам не продлили аренду земли, говорят, вид киосков устарел. Новые киоски мы поставили возле «Электрона», «Океана» и на Сазде. Такие нас просят поставить везде, но каждый обходится в 1 млн тенге, у меня нет таких средств, я же не нефтью торгую. Мне дали год, за это время я смог обновить 3 киоска. Всего их у нас было 20. Четыре убрали в прошлом году («Нурдаулет», «Акация», стадион и хлебокомбинат). Осталось 16, от части из них мы отказались сами. На обновленные киоски разрешение дают. На остальные тоже не против, но мы не успеваем их обновить. «Казпресс» в Алматы 140 киосков обновлял в течение 5 лет, постепенно. Здесь за полтора года надо поменять все 20, это невозможно. У нас есть постоянные покупатели, они привыкли брать газеты в одном месте, у них теперь неудобства. 20 продавцов остаются без работы. Мы будем потихоньку менять киоски, но на это нужно 2 года. Нас никто не ждет, киоски снимают.

Как объясняет руководитель горотдела предпринимательства Руслан Ажниязов, сейчас в городе убирают павильоны, у которых истек срок аренды земли.

– Все делается, чтобы упорядочить уличную торговлю. В городе для этого разработали программу. Земельную аренду продлевают только тем точкам, у которых внешний вид соответствует архитектурному облику города. Это очень наболевший вопрос, который никак не решался. Сейчас участки под магазины, торговые павильоны выделяют через СПК и аукцион, этого не было лет 5.

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