﻿ Что означает бренд Актюбинской области

Что означает бренд Актюбинской области

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Что означает бренд Актюбинской области

На фото: Эксперты пояснили: бренд должен быть минималистичен – одна-две линии, и все. || Фото В.ЗОБЕНКО

В облакимате журналистам показали логотип Актюбинской области. Проект обошёлся в 3 млн тенге.

Власти подчеркнули, что главная цель создания бренда (логотипа) области – повышение имиджевой привлекательности и узнаваемости региона.

На первом этапе среди жителей Актобе проводился эмоциональный опрос. Во время опроса выясняли, с чем ассоциируют Актюбинскую область ее жители. Выяснили: с сайгаком, барсом, тюльпаном, гостеприимством и особым диалектом казахского языка.

Разработали 46 вариантов бренда. С 13 июня по 14 июля провели интернет-голосование. Проголосовало более 1 250 жителей области. Экспертный совет выбрал лучший вариант. По словам секретаря облмаслихата Сании Калдыгуловой, логотип выбирали представители общественного совета, палаты предпринимателей, ассоциации деловых женщин, депутаты облмаслихата, представители госорганов и «Нур Отана». Логотип области выглядит так: буква «а», вокруг нее желтые и красные круги.

– Почему именно этот логотип? Нужно было выбрать простой и понятный. В нем сочетаются новизна, минимализм и национальный колорит. Буква «а» означает название области и похожа на орнамент в виде бараньего рога. Цвета яркие, смелые, отражают характер жителей, – говорит арт-директор «APEX Consult» Гасыржан Омарбаев.

– Я географ, поэтому заметил, что форма логотипа похожа на карту нашей области, отражает просторные степи, – говорит глава молодежного крыла «Жас Отан» Асылжан Буркиталин.

Журналисты поинтересовались, почему на логотипе нет ни холма, ни тюльпана.

– Был вариант со стилизованным белым холмом, но мы решили сделать более креативно, – сказал Гасыржан Омарбаев. – Тем более мы знаем, что физически белого холма в области не найдешь, люди будут спрашивать, где этот холм, покажите нам его.

– Тюльпан сделали шымкентцы, он изображен на бренде Турции, – вступил в диалог ветеран архитектуры Болат Егимбаев. – Бордовый цвет – колорит нашего региона. Наши жители чаще ходят в красной и бордовой одежде, балконы красят в бордовый. И еще должен быть чистый минимализм в брендах – одна или две линии и все.

Разработчики также добавили, что выбором логотипа для бренда области работа не заканчивается, нужно этот бренд продвигать. Для примера, привели продвижение бренда Шымкента. По словам Омарбаева, в южном городе даже на канализационных люках изображен бренд Шымкента и жители видят логотип города повсюду.

На проект по разработке и продвижение бренда Актюбинской области из бюджета выделено 3 миллиона тенге. По мнению членов Экспертного совета, это небольшая сумма.

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Все комментарии (28):
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фото пользователя Legolas
Legolas
"Наши жители чаще ходят в красной и бордовой одежде, балконы красят в бордовый." (Б. Егимбаев)

sad

Что-то не очень-то логотип... противогаз актуальней смотрелся бы...

"По словам секретаря облмаслихата Сании Калдыгуловой, логотип выбирали представители общественного совета, палаты предпринимателей, ассоциации деловых женщин, депутаты облмаслихата, представители госорганов и «Нур Отана»."

А где голоса народа? Или мы никто?

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27.07.2017, 09:42
фото пользователя Keks1
Keks1
"Буква «а» означает название области и похожа на орнамент в виде бараньего рога"
Не, нуаче? Заслужили мы такой логотип. 
"Цвета яркие, смелые, отражают характер жителей"
Как и бараний рог? Это насколько же надо презирать город и его жителей?
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27.07.2017, 10:10
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Keks1 не ну а че баран не нравится? в каком-то городе российском куриное яйцо стоит (памятник), барашек благородное животное,неприхотливое в еде, дает шерсть и мясо, в кочевом укладе занимает особое место.  
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27.07.2017, 16:06
фото пользователя pcproman
pcproman
Дело в том, что у нас есть более красивые объекты любования, чем баран. Сайгак например, лошадь, беркут, да тот же сельский посетитель города в спортивных штанах на повседневку + туфли + нестриженная голова.))))) Баранами нарекаться тоскливо.
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27.07.2017, 16:47
фото пользователя taxsist2
taxsist2
pcproman кому-то волком нравится называться кому-то хомячком,акому сайгаком)) беркут уже есть символике нашей страны, схожесть с рогом барана или национальным орнаментом кому-как,в грузии из рога горного козла дают выпить полную чарку гостю дорогому у нас самым дорогоим гостям подают голову барана, грудину зятю, асык келинке, на 30 частей у каждой части есть свое значение и баран является основным и самым ценным для кочевника, никоим образом не оскорбительно в качестве бренда, когда шашлык будет уплетать оскорбитесь))) и скажите да зачем мне это баран))
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27.07.2017, 16:52
фото пользователя Keks1
Keks1
Таксист, всё у нас к еде сводится))) Сравнили волка и барана)))
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27.07.2017, 17:00
фото пользователя pcproman
pcproman
Я например не вижу там ни рога барана ни барана. Да и зачем уходить от темы? Ведь главное то, что за дешёвую бездарную мазню отдали 3 млн. Причем решение приняла кучка "далёких" от темы. Я то знаю как они потратили эту сумму.))
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27.07.2017, 18:30
фото пользователя Keks1
Keks1
"барашек благородное животное,"
"Что же, я не понимаю, что ли. Кот - другое дело. Слоны - животные полезные, " П.П. Шариков
Символ области - буква "а", стилизованная под бараний рог?
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27.07.2017, 16:59
фото пользователя Малинка
Малинка
А че так дешево 3 млн?am
Два слова и кругляшок что ли так стоят?
По мнению членов Экспертного совета, это небольшая сумма.
Куда бы нам деваться,одни эксперты!
Как бы дядька с Москвы ботинки свои не чистил в нашу сторону))
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27.07.2017, 12:20
фото пользователя pcproman
pcproman
На форуме фотошоперов логотип по запросу нарисуют за 100 рублей. Ну хорошо, пусть за 1000! Но это будет профессионально и красиво и в тему. А у нас как всегда, за дерьмо баснословные суммы. Впрочем как и с Made in KZ...
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27.07.2017, 12:47
фото пользователя 1870
1870
именно так.
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27.07.2017, 12:58
фото пользователя taxsist2
taxsist2
ну так надо было нарисовать за 100,лан за 1000 да че там за 10000 и поиметь 3 ляма)) призовой фонд был утвержден, лучше предложите... чем критиковать и обсирать, заработайте денюжку
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27.07.2017, 16:55
фото пользователя pcproman
pcproman
Знаешь, не хочу оскорблять, но ты либо глуповат, либо притворяешься, либо тролль, либо реально не в курсе как это делается. Если последнее, то приношу извинения.
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27.07.2017, 18:37
фото пользователя zhamanova
zhamanova
больше ничего придумать не могли, одно хорошо рисовать не трудно собачку  @
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27.07.2017, 15:56
фото пользователя Красава
Красава
Что курил географ? Где он карту  увидел?
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27.07.2017, 16:04
фото пользователя taxsist2
taxsist2
мне понравилось в том,что буква имеет схожесть с нашими орнаментами http://hameleons.com/kazornament/
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27.07.2017, 16:08
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Красава может действительно похоже))вчера ехал сдочками по холмам,по стороне ТАУ,и они фантазировали в машине, мол смотри то облако похоже на хомячка,а та похожа на слоника,ХЗ, может фантазия отсутствует ехал кивал)) карта Акт.обл смотри имеет схожесть или нет   http://www.ahuman.ru/viewimage.php?img=/wp-content/uploads/2011/09/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.jpg&tr
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27.07.2017, 16:14
фото пользователя taxsist2
taxsist2
или здесь http://perekur.kz/index/0-7
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27.07.2017, 16:16
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Почему буква "А" не прописная, а строчная? Что за "неуважение"? Ну желтый и оранжевый цвета еще можно можно объяснить - это цвет песка и того, чем у нас пахнет))) Но в общем и целом конечно.... [далее оставляю многоточие]
Можно кстати сэкономить деньги и с другой подписью уже на безвозмездной основе передать этот логотип таким городам как: Астана, Алматы, Атырау, Актау, ... ну в общем вы поняли, у нас много городов на букву "А" еще в стране имеется)
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27.07.2017, 16:40
фото пользователя pcproman
pcproman
"Астана, Алматы, Атырау, Актау, ... ну в общем вы поняли, у нас много городов на букву "А" еще в стране имеется", А ведь действительно... Пздц.
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27.07.2017, 16:42
фото пользователя Keks1
Keks1
По-ходу, один из этих городов этот "бренд" забраковал и нам за 3 ляма продал)))
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27.07.2017, 16:54
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Keks1belayда ну)) хотя у нас может быть)))) а что если бы я рисовал пихал во все города с начальным А)))
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27.07.2017, 16:56
фото пользователя Keks1
Keks1
По 3 ляма с города? Сомневаюсь, что купят. На этапе открытого конкурса зарубят из-за отсутствия специального образования, лицензионного софта, портфолио и опыта рисования брендов казахстанских городов на строчную букву "а".)))
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27.07.2017, 17:04
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Keks1 видимо опыт есть, пЫчальныйwink
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27.07.2017, 17:07
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Как сказала Сания Мусаевна: "- Деньги в этом деле не главное")))
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27.07.2017, 17:01
фото пользователя 1870
1870
"бренд должен быть минималистичен". Вот и бренд что-то должен. В связи с нашими разговорами здесь, земляки, вспомнил одну фразу всемирно известного художника России, умершего совсем недавно. Вот он спрашивает авангардиста - что значит на твоей картине большой черный квадрат. Тот отвечает, что в квадрате он видит красоту мира, там еще какие-то скрытые и видные ему только тонкие образы природы и смыслы, да любовь что ли еще... Тогда великий художник говорит, любишь ли ты свою маму. Естественно да, - ну тогда согласен ли на то, чтобы кто-то изобразил на холсте твою маму в виде черного квадрата и назвал это высоким искусством. Конечно, нет. Вот и вся правда. Почему-то вспомнилось, не знаю в тему ли.
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27.07.2017, 17:09
фото пользователя taxsist2
taxsist2
1870 ну квадрат Малевича признан всеми художественными галереями и опять же картины Хлудова с голыми казашками высталены в национальной галерее, как Вы считаете это тоже красота мира)) не всегда можно соглашаться с художниками в их видении мира, однако есть эксперты а этой области и она дают свое заключение. 
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27.07.2017, 17:26
фото пользователя sulizok
sulizok
Брэнд должен читаться понятно и ясно.Если смотреть только на красный цвет,то там обыкновенная буква С  с обрезанным хвостом.И если это намек,тогда понятен замысел  отхватившего  приз по заказу акима.И зачем   такое произведение,если через год латиница? А уж с тематикой,по словам С.Калдыгуловой,вообще анеккдот----.Aqtobe-blagodatny KRY (с англиского слово переводится,как *плачь*)
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