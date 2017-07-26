﻿ Гонок на проспекте не было - замначальника ДВД о смертельной аварии в парке

На фото: 7 июля, парк им. Первого президента. Кроссовер «Сузуки» вылетел с дороги, протаранил ограждение и перевернулся. 18-летняя девушка погибла на месте. || Фото @zello.aktobe

За смертельный наезд на пешеходов в парке водительнице «Сузуки» грозит до 5 лет лишения свободы.

В ДВД рассказали о предварительных итогах расследования смертельного ДТП в парке им. Первого президента.

– По полученным видеозаписям достоверно установлено, что гонок на проспекте не было [в соцсетях сообщали, что на центральном проспекте автомобили устраивали гонки. – Прим. автора]. Пострадавший молодой человек выписан из больницы, он будет проходить лечение по месту жительства [в Костанае. – Авт.], – рассказал замначальника ДВД Ернат Алиакпаров.

Замначальника отказался сообщить о каких записях идет речь, с камер уличного наблюдения или с видеорегистраторов проезжавших машин. Спустя две недели после резонансного ДТП в полиции сообщили, что, как уже писал «Диапазон», водительнице автомобиля «Сузуки» 19 лет, права она получила в марте этого года. Если вина девушки будет доказана, ей грозит до 5 лет заключения.

Напомним, 7 июля в Актобе автомобиль «Сузуки» протаранил ограждение, выехал на тротуар в парке им. Первого президента и насмерть задавил девушку.